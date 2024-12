TOLFA - Grazie all'ottima sinergia fra Fidapa, l'aps La Rocca, l'amministrazione comunale e l'eccezionale direttore artistico Gianluca De Fazi, sabato sera la serata evento "Miss Drappo 2024" è stata un vero successo.

La più bella delle belle è stata per la giuria la meravigliosa ragazza tolfetana Martina Bucci. Proprio Martina Bucci è stata incoronata tra i tantissimi applausi Miss Drappo e domenica con la fascia ha fatto da madrina al Drappo dei Comuni insieme a Miss Giuria Popolare Azzurra Candolfi. Bellezza, danza, musica, sport e cultura: questo il mix di elementi che ha reso l'edizione di quest'anno meravigliosa e perfetta. La manifestazione si è svolta sabato sera nell'anfiteatro Pompilio Tagliani nella splendida villa comunale.

A rendere più bella la sfilata ci ha pensato la stilusta Mara Spose Atelier. Alcune delle ragazze che hanno sfilato sono della scua di portamento di Gloria Salipante. Miss Drappo fa parte del calendario del XV Drappo dei Comuni e nell'ambito della serata hanno sfilato otto ragazze provenienti dai comuni del comprensorio che hanno partecipato alla corsa di cavalli che si è svta domenica pomeriggio. La serata è iniziata con una lettura di un pensiero sulla moda di Michela Murgia. Presentatrice della serata è stata la bellissima e spigliata Cristiana Boriosi. Martina Bucci, la nuova Miss Drappo è una stupenda e intelligente ragazza tolfetana di 20 anni che è allieva del Centro Artistico di danza di Narilena Ravaioli. Martina ha il sogno di entrare nell'esercito e ha già fatto domanda. La Miss Giuria popolare, votata da un folto gruppo delle centinaia di spettatori che hanno gremito l'anfiteatro, è stata la rapppresentante di Vejano, Azzurra Candolfi, 17 anni, che frequenta il liceo delle scienze umane a Civitavecchia, che è pronta a studiare sodo per diventare medico. La scelta delle giurie, sia tecnica che popolare, non è stata certo facile, erano tutte molto belle le ragazze, uscite prima coi loro abiti casual, indossando le borse catane, poi con gli splendidi capi dell'atelier MaraSpose, da sera e infine da sposa. Oltre a Martina Bucci e Azzurra Candolfi hanno sfilato miss Canale Monterano, Desirè Lavini; miss Civitavecchia, Martina Massi; miss Oriolo Romano, Ludovica Bruschi; miss Allumiere, Alice Agostini; miss Santa Marinella, Chiara Montefiore; miss Tarquinia, Marika Ortensi. A sostenerle nella non facile discesa dalla scalinata, specie sui tacchi, degli aitanti mister: Luca Bargiacchi, Mirko Zannoni, Diego Dionori, Giordano Luchetti, Edoardo Lanza, Giorgio Carminelli.

La giuria che ha eletto la più bella del Reame era composta da: Adriana Adriani, Presidente Fidapa; Tiziano Tedesco, per il Comune; Gloria Salipante, direttrice Scuola di portamento Civitavecchia; Felice Tidei, Presidente Pro Loco; Massimiliano Scoponi, Università Agraria Tolfa; Paola Cenciarini direttrice sportiva Collina Verde; Gianni Capati, Protezione civile Tolfa; Alessio Vannicola, Presidente Us Tolfa calcio; Gianni Trucchia, per il Tennis Club Tolfa; Marilena Ravaioli, direttrice Centro Artistico Balletto; Letizia Costantini, direttrice Asd Centro studi danza; Alessio Vallerga, giornalista Il Messaggero e Terzobinario; Tiziana Cimaroli, insegnante e giornalista per Terzobinario; Denise Fracassa miss Giuria popolare 2023. Come ogni anno, tra le varie sfilate si sono susseguiti momenti di danza e di canta. Sul palco tolfetano per la prima volta si sono esibite le piccole ginnaste allenate da Ylenia Grosselli, Simona Ferrari e Claudia Accardi. Il gruppo artistica di Tolfa fa parte della Ginnastica Civitavecchia, il direttore tecnico e responsabile è Erica Pignatelli.

Tradizionale l'appuntamento con i balletti delle scuole Tolfa. Prima sono saliti sul palco gli allievi della ASD Centro studi danza, con la direzione artistica e didattica della professoressa Letizia Costantini. Mentre alla fine è toccato al gruppo del Centro artistico Balletto, direttrice artistica professoressa Marilena Ravaioli. Nel mezzo la consegna da parte della Fidapa di Tolfa di tre attestati e piccole borse di studio ad altrettante ragazze uscite dalla terza media col massimo dei voti. Beatrice Giorgi, Maura Pasquini, Ester Paliani sono state la presidente Adriana Adriani, la vice Patrizia Botticelli e la past president Giuseppina Esposito. C'è stato il momento dedicato alla canzone e a strappare tantissimi applausi è stato il bravissimo cantante Simone Bruschi, civitavecchiese, vincitore dell’ultimo concorso “Insieme in musica” ad Allumiere, diretto da Max Petronilli, col quale studia da qualche anno. Bruschi ha proposto al pubblico un brano di Ultimo.

La presentatrice, durante le attese per permettere i cambi d'abito, ha intervistato alcuni dei giurati e ha parlato della catana (la tipica borsa tolfetana ormai un'icona della moda), della Fidapa e dei suoi scopi e naturalmente della storia del Drappo dei Comuni, grazie alle ricerche fatte da Felice Tidei, presidente della Pro Loco Tolfa. A garantire l'ottima riuscita della manifestazione hanno contribuito pure Elisabetta Mollica (al trucco), Paola Maria Colin (musiche), Desart (fascione TolfaJazz attorno al palco), Marco Cerreti (foto). Per luci e suoni ottimo il lavoro del Tnt Service di Anguillara e fondamentale il supporto della Protezione Civile.

Dopo tutti i (molti) ringraziamenti di rito, al momento della consegna di fasce, coroncine e bouquet, sul palco sono stati chiamati Mara dell'atelier tarquiniese, l'acconciatore Fabrizio di "Metti la testa a posto" e il direttore artistico Gianluca De Fazi e poi l'assessore Alessandro Tagliani, l'onorevole Alessandro Battilocchio e la presidente Fidapa Adriana Adriani. Gran finale con coriandoli e foto di gruppo con le miss e tutte le signore della Fidapa. Martina Bucci Miss Drappo 2024, oltre al titolo ha vinto due giorni alle terme di Stigliano; Azzurra Gandolfi Miss Giuria popolare invece ha vinto una giornata alle terme e, come tutte le altre concorrenti, un braccialetto artigianale di Roberto Calì. Oggi pomeriggio entrambe le reginette sfileranno insieme ai sindaci e ai cavalieri del Comuni in gara nel XV Drappo.