Mario Palazzi, procuratore capo di Viterbo, è stato nominato componente del comitato diretto della Scuola superiore della magistratura, dopo la vittoria al Tar e al Consiglio di Stato.

Il Csm, rieditando il potere concorsuale alla luce delle sentenza dei giudici amministrativi, ha portato questa mattina in plenum la nuova delibera della sesta commissione e Palazzi con 15 voti ha prevalso su Roberto Peroni Ranchet che ne ha ottenuti 14. Una vicenda nata dal ricorso contro la delibera del 6 marzo 2024 presentata dal magistrato, per anni in forza alla Dda della capitale e nominato nel frattempo procuratore di Viterbo, e accolto prima dai giudici amministrativi della prima sezione che ha retto poi il vaglio dei magistrati di Palazzo Spada che avevano respinto nei mesi scorsi l'appello proposto dal Consiglio superiore della magistratura.