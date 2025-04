SANTA MARINELLA – «Il Comune di Santa Marinella ha perso un finanziamento regionale da 100.000 euro, destinato al progetto “La Perla in rete” per il sostegno e la valorizzazione delle imprese locali. Un’occasione importante per il nostro territorio, cancellata per negligenza». La denuncia è di Stefano Marino della lista civica “Io amo Santa Marinella”.

«La Regione Lazio, con determinazione dirigenziale del 4 aprile 2025, ha revocato il contributo e richiesto la restituzione di 30.000 euro già versati al Comune, motivando la decisione con l’assenza di qualsiasi rendicontazione e la mancata richiesta di proroga entro i termini previsti. Una vicenda che ha dell’incredibile – afferma Marino – L’amministrazione comunale: non ha rispettato le scadenze, non ha presentato i documenti previsti, non ha neppure risposto agli avvisi della Regione». «In una fase storica in cui ogni euro pubblico deve essere investito con intelligenza per sostenere il commercio – afferma Marino - il lavoro e la ripresa dei territori, questa perdita è un fallimento politico e amministrativo senza attenuanti. Chiedo pubblicamente al sindaco e alla giunta: Chi si è assunto la responsabilità della gestione di questo progetto? Perché il Comune ha lasciato scadere i termini senza intervenire? Quali danni economici e d’immagine ricadranno ora sulle imprese coinvolte? I cittadini meritano risposte. Chi governa non può più permettersi leggerezze, silenzi o scaricabarile. Santa Marinella non è proprietà privata di nessuno. È una comunità che merita cura, competenza e responsabilità».

