SANTA MARINELLA – Torna sulla questione dei semafori spenti sull’Aurelia Stefano Marino della lista civica “Io amo Santa Marinella”. «Apprendiamo con interesse l’annuncio dell’amministrazione comunale riguardante nuovi investimenti per la sicurezza stradale, tra cui l’installazione di moderni impianti semaforici e l’avvio di un piano di asfaltature - dice Marino - Tuttavia, ci preme sottolineare che, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini negli ultimi mesi, due semafori cruciali lungo la via Aurelia risultano ancora non funzionanti, mettendo quotidianamente a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni». «È lecito domandarsi come mai, a fronte di dichiarazioni che pongono la sicurezza stradale come priorità, l’amministrazione non abbia ancora provveduto al ripristino di questi dispositivi essenziali. Chiediamo al sindaco Pietro Tidei e all’assessore ai Lavori pubblici e sicurezza stradale Andrea Amanati di intervenire con urgenza per risolvere questa criticità, dimostrando con azioni concrete l’impegno dichiarato verso la sicurezza dei cittadini. La sicurezza stradale non può attendere oltre».

