LADISPOLI - Torna potabile l’acqua nella frazione di Marina di San Nicola. Ad annunciarlo è stato il sindaco Grando che ha revocato l’ordinanza dello scorso 24 maggio con la quale disponeva il divieto dell’uso potabile per tutte le utenze servite dall’acquedotto di Marina di San Nicola.

Il provvedimento si era reso necessario a causa della presenza di batteri coliformi in quantità non conferme agli standard di qualità fissati dalla legge. Situazione, dunque rientrata per i tanti residenti e soprattutto per i vacanzieri che probabilmente già da oggi affolleranno la frazione per godersi il fine settimana che questa volta coinciderà anche con la Festa della Repubblica.

Resta invece invariata la situazione nella frazione dei Monteroni. Qui l’acqua continua a non essere potabile. Una situazione che sta esasperando i cittadini anche a causa dei costi che devono sostenere per munirsi di bottiglie d’acqua da utilizzare per le necessità quotidiane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA