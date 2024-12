TARQUINIA - L'ex segretario dell'Università Agraria di Tarquinia, Alfredo Fioramanti, ha terminato il suo mandato e sono trascorsi anche i 90 giorni previsti dallo statuto dell'ente.

Per ottimizzare le spese (l'incarico costava alle casse dell'ente 21mila euro all'anno e 100mila euro per tutto il mandato), il presidente Alberto Riglietti ha individuato tra i dipendenti dell'Università Agraria un segretario verbalizzante nella figura di Maria Bellucci «che ha tutti i requisiti richiesti per questa funzione».

«Un enorme risparmio per l'ente - spiega il presidente Alberto Riglietti - dettato dal programma di ottimizzazione anche delle risorse umane interne, che consentirà di continuare l'attività amministrativa e di poter effettuare eventuali spese per le attività ordinarie».

©RIPRODUZIONE RISERVATA