Cambio al vertice di Coldiretti Viterbo, Maria Beatrice Ranucci subentra al presidente in carica, Mauro Pacifici, che continuerà a ricoprire importanti ruoli di consigliere di Consorzi Agrari di Italia, vice presidente del Consorzio agrario del tirreno, componentedella Giunta di Camera di Commercio Rieti-Viterbo.

Presente all’assemblea per il rinnovo delle cariche anche il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. Nella federazione provinciale della Tuscia dal 2018, prima nel collegio dei Revisori dei Conti e poi in Donne Impresa, Maria Beatrice Ranucci lascia la guida della sezione di Coldiretti Viterbo per iniziare un nuovo importante percorso.

La passione per l’agricoltura le è stata trasmessa dal papà sin da piccola. E proprio grazie ad una scommessa con il padre, si trova oggi alla guida dell’azienda di famiglia “Casetta Palagi”, nei Monti Cimini, che si occupa della produzione di castagne e nocciole.

«Ringrazio la federazione provinciale e regionale per la fiducia che è stata riposta in me – spiega la neopresidente di Coldiretti Viterbo, Maria Beatrice Ranucci – è un onore poter ricoprire questo ruolo. Sono sicura che lavoreremo in sinergia, così come è nello spirito di Coldiretti Viterbo, per tutelare il nostro territorio, la sua biodiversità e le ricchezze storiche e naturali che lo contraddistinguono.

Continueremo ad impegnarci per la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici, che racchiudono le nostre tradizioni e la storia delle aziende agricole, le quali rappresentano una ricchezza culturale e un volano per l’economia. Un ringraziamento speciale al mio predecessore, Mauro Pacifici, per l’impegno che ha contraddistinto il suo mandato e gli obiettivi raggiunti in questi anni. Traguardi importanti realizzati in un lungo percorso segnato da ottimi risultati, come dimostra il consolidamento dei soci di Coldiretti Viterbo».

Una laurea in giurisprudenza, dopo la maturità classica e tanti interessi che spaziano dal mondo dell’arte allo sport. E’ mamma di un figlio di 23 anni e da sempre coniuga lavoro e famiglia.

«A Maria Beatrice – spiega il presidente uscente, Mauro Pacifici – che ha già dimostrato grande competenza nei ruoli ricoperti all’interno di Coldiretti Viterbo, i miei auguri di buon lavoro e quelli di tutta la federazione, che ho avuto l’onore di guidare in questi anni. È stato un percorso per me davvero importante, segnato da una crescita personale e da un’evoluzione del settore agricolo, che è sempre in continua crescita. Un’innovazione che è diventata una sfida per le nostre imprese, sempre più all’avanguardia e pronte a sperimentare nuove tecnologie applicate all’agricoltura. Aziende che hanno dovuto affrontare periodi difficili, come quello della pandemia, l’aumento dei costi delle materie prime e i cambiamenti climatici, ma non si sono mai arrese. Noi, in questi anni, abbiamo sempre combattuto al loro fianco, abbiamo lavorato per la promozione e valorizzazione dei loro prodotti, che rappresentano la nostra distintività. La Tuscia è un territorio ricco di storia e tradizioni di cui i nostri agricoltori sono custodi. Lascio la guida della federazione in ottime mani».

Al termine dei lavori assembleari di rinnovo cariche è intervenuto il consigliere regionale Daniele Sabatini, che ha ha parlato dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze, ma anche degli interventi che è possibile avviare, soffermandosi sull’importanza degli agricoltori a regimare i territori e ha portato i saluti dell’onorevoleMauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, che ha rinnovato il suo pieno supporto al settore agricolo.

Presente anche il presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, che ha sostenuto la costante collaborazione tra Coldiretti Viterbo e l’amministrazione provinciale, che auspica continui con i risultati proficui che ci sono sempre stati.

A dare il benvenuto alla nuova presidente delle federazione provinciale di Coldiretti, Maria Beatrice Ranucci, anche il sindaco di Viterbo, Chiara Frontini.

