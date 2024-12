TOLFA - In programma domenica la bellissima escursione: "Maremma che Giornata: dal mare ai Monti della Tolfa" che si terrà il prossimo weekend. Sarà una domenica di primavera all'insegna di un inedito percorso ad anello all'interno della maremma: si attraverserà la macchia mediterranea alla scoperta del vulcanismo tolfetano, di panorami meravigliosi dal blu del mare davanti a noi ai boschi di macchia mediterranea; si potranno vedere glianimali allo stato brado, vacche maremmane, cavalli asini e rapaci: sarà, quindi, un vero safari maremmano.

"Arriveremo in un ranch dove ad attenderci si saranno i simpatici amici di country food monti della Tolfa, un associazione nata per valorizzare questi meravigliosi posti, per pranzo saremo ospitati tra cibo sano, natura e asinelli liberi che regaleranno una giornata di relax e spensieratezza - spiegano gli organizzatori - dopo pranzo e dopo esserci divertiti tra chitarra, musica balli e giochi, con chi vorrà prenderemo un sentiero con il mare a cornice arrivando fino ad un bosco di lecci per poi tornare a riprendere le auto con il cuore pieno di sorrisi".

Per il pranzo si potrà degustare la eccezionale e gustosa Zuppa ‘mentucciata’ (pane pomodori aglio patate e mentuccia); per primo si potranno degustare le pnnette al ragu bianco di carne maremmana e maiale locale oppure le pennette con le zucchine; per secondo a scelta tra salsiccia e pancetta alla brace e bruschette pomodori, oppure melanzane marinate e verdure grigliate; per finire saranno distribuiti caffè, amari, vino, acqua , dolci e fave. Si procederà lungo un percorso a forma di semi anello (difficoltà E) lungo 10km circa con un dislivello di150m circa e della

Durata di 6 ore circa. Sono ammessi i cani in numero limitato ed al guinzaglio, concordare con gli accompagnatori la loro presenza

L'appuntamento è fissato per le 10.15 e il punto esatto verrà indicato via messaggio il giorno prima dell'escursione. Per condividere passaggi auto questo è il link del nostro gruppo telegram (https://t.me/+8hUnWEuGfDdiZTE8)

I partecipanti dovranno indossare scarponi da trekking (obbligatori), zaino 20/30l, un abbigliamento adeguato alla stagione, due paia di calzini di ricambio e bastoncini da trekking. Conviene indossare un abbigliamento adatto che copra braccia e gambe per evitare graffi tra la vegetazione a tratti selvaggia. Ognuno si deve dotare di acqua.

Ad accompagnare il gruppo l'AEV Francesco Sarria (tel 349 3676784)

Gli accompagnatori hanno tutti una preparazione tecnica adeguata ed aggiornata annualmente tramite i corsi di formazione Federtrek. In ogni escursione è garantita la presenza di un accompagnatore certificato BLS (Base Life Support).

L'evento è riservato ai soci in regola con il tesseramento (tessera Federtrek 15euro ove non presente, durata 365 gg dalla sottoscrizione).

Per la sottoscrizione o rinnovo della tessera scarica il modulo al seguente link:

https://www.noitrek.it/tesseramento/

Se in possesso di tessera Federtrek: il costo di questa escursione per gli adulti ha un costo di 15euro, mentre per i minorenni è di 10 euro; invece se se preferisce unire all'escursione il pranzo e l'animazione il costo è di 25euro e per i minori di 12anni 15euro (antipasti, primo, secondo, contorno, vino, dolci e animazione)

Per chi deve sottoscrivere la tessera: adulti 15euro la tessera più il contributo di partecipazione 10euro; per i minorenni 10euro la tessera più il contributo di partecipazione di 5euro.

L’organizzazione dell’evento ed il relativo contributo di partecipazione, quale rimborso delle spese di gestione dell’evento, è competenza dell’accompagnatore che ne determina l’importo in funzione dei diversi livelli di impegno e difficoltà delle escursioni.

