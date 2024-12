ALLUMIERE - Marco Del Frate confermato presidente della Nobile Contrada Sant'Antonio. Nei giorni scorsi, precisamente il 12 ottobre, nella sede biancorossa si è tenuta l'assemblea generale e oltre a discutere del bilancio sono state effettuate le elezioni per il rinnovo delle cariche.

Tutta la Contrada Sant'Antonio ha scelto di continuare a puntare su Marco Del Frate, un presidente e ragazzo intelligente, calmo, simpatico, con grande capacità organizzativa e gestionale.

Marco è un ragazzo disponibile e sempre pronto a dare e fare ogni cosa per il bene della Contrada. In questi anni patron Del Frate ha lavorato bene e i suoi contradaioli lo hanno premiato confermandolo come massima carica della Contrada Sant'Antonio.

Due i vicepresidenti eletti: Matteo Mocci e Ciprian Chelaru, due giovani cresciuti in Contrada e molto molto attivi nella Contrada biancorossa.

Tesoriere è stato eletto Diego Canestrari. Per quanto riguarda il reparto della scuderia è stato scelto ed eletto responsabile Giuseppe Sestili; la responsabile dei festeggiamenti è, invece, Giorgia Iacomelli. Due le segretarie: Cristina Testa e Denise Fracassa

Per quanto concerne il gruppo sbandieratori tre donne sono le responsabili: Ilenia Armani, Diletta Sestili e Giorgia Travagliati. Responsabili del corteo storico Denisa Rotaru e Valeria Pennesi

La Contrada Sant'Antonio punta molto sui giovani e ha eletto responsabili dei giovani: Davide Del Duca e Benedetta Vigelini

Due i responsabili della sede: Daniele Pascucci e Silvia Pacchelli

"Sono orgoglioso ed onorato di proseguire l'incarico da presidente della contrada Sant'Antonio e per questo ringrazio tutti i tesserati che hanno dato fiducia a me ed al nuovo direttivo incaricato di portare avanti le attività della Contrada - spiega l'attivissimo presidente biancorosso, Marco Del Frate - abbiamo distribuito alcune nuove cariche e, con gioia annunciamo che alcuni giovani nuovi sono entrati nel direttivo, ovviamente sempre sostenuti dai tanti consiglieri più grandi, che da anni mettono la loro esperienza al servizio della contrada.

Il direttivo ha già iniziato il suo lavoro per programmare le feste e attività che ci vedranno impegnati: gita a Salerno e Caserta (30 novembre-1 dicembre), cena di Natale (23 dicembre), festa di carnevale (22 febbraio 2025), la sagra della lumaca (20-21-22 giugno 2025), il red&white party del 23 agosto 2025, oltre al consueto tesseramento per il nuovo anno".

Al termine dell'assemblea tutta la Contrada si è radunata ed è seguita la cena sociale contrassegnata da tanta allegria, amicizia, collaborazione. Già dal giorno dopo l'assemblea il presidente Marco Del Frate e il direttivo si sono messi al lavoro con tanti obiettivi da raggiungere e tante iniziative e attività da organizzare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA