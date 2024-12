LADISPOLI – Cantieri avviati, sosta proibita in molte strade limitrofe al lungomare nord di via Marco Polo. Ruspe in azione per riqualificare una pavimentazione alle prese con le buche ma nuovo restyling anche per i marciapiedi per la gioia dei pedoni e dei diversamente abili che avevano protestato in questi mesi. I lavori sono in corso in via Milano, via Marco Polo, via Campi di Torre Flavia, via Bracciano, via Bassano e altre arterie anche per eliminare i crateri lasciati dalle compagnie private, un classico ormai nella città. L’obiettivo di Palazzo Falcone è anche quello di eliminare lo spartitraffico di via Tirrenia per ricavare nuovi spazi per la sosta delle automobili, come confermato anche da Veronica De Santis, assessore ai Lavori pubblici.

Un tema predominante in questi mesi dopo il cantiere della pista ciclopedonale, grazie a un contributo regionale, che però ha suscitato molte polemiche proprio per lo smantellamento di centinaia di parcheggi. Un caos in previsione dell’estate con l’arrivo di migliaia e migliaia di villeggianti pronti a prendere d’assalto le spiagge.

