LADISPOLI - Marciapiedi pieni di erbacce e sterpaglie, in alcuni punti impossibili da utilizzare per il transito in sicurezza dei pedoni, soprattutto se diversamente abili o genitori con bimbi nel passeggino al seguito. A lamentare lo stato di degrado di diverse vie della città balneare sono gli stessi cittadini. «Certo è vero che esistono persone poco rispettose che gettano rifiuti in strada o che non raccolgono i bisogni dei loro animali domestici. Ma il degrado nel quale versano molte strade e marciapiedi, dovuto a una manutenzione ordinaria assente è palese», scrive il signor Federico. «Non sono servite sollecitazioni né reclami, ora provvederò da solo, ma non lo trovo affatto accettabile», prosegue puntando i riflettori sulle condizioni in cui versa la zona tra via Nino Bixio e via Enrico Toti. Ma la situazione non sembra migliorare spostandosi in altre vie.

«Vogliamo parlare delle strade più interne? - gli fa da eco la signora Laura - Tipo via della Fenice? In 40 anni non ho mai visto passare nessuno che abbia pulito i marciapiedi. Mai nessuno che abbia tagliato l'erba. Per non parlare della gente veramente indecorosa». «Tutta Ladispoli sta così, fatevi una passeggiata al Cerreto», aggiunge Anna Maria. Nell'elenco finiscono così anche via Capri, via Latina, via Benevento. Una situazione di degrado peggiorata, in alcuni luoghi della città anche dai lavori per il posizionamento della fibra ottica. La situazione sarebbe da addebitare al poco personale e alle ore quotidiane a disposizione per dedicarsi allo sfalcio. Ma dall'assessorato all'Ambiente e all'Igiene urbana assicurano: «Stiamo procedendo con gli interventi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA