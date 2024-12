FIUMICINO - Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su via Ottaviano Petrucci volti a migliorare l’efficienza del servizio, sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 08 alle ore 22 di mercoledì 17 luglio 2024; di conseguenza si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza di acqua in: via Ottaviano Petrucci, via Antonio Zaroto, via della Torre del Pagliaccetto, via Mattia Moravo, via Francesco del Tuppo, via Francesco Marcolini, via Eucario Silbert, via Aurelia. Rifornimento autobotti disponibili nelle seguenti zone: piazza dei Tipografi, incrocio via Aurelia e via Ottaviano Petrucci. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.