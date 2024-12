CAPRANICA - «Inizierà oggi a Capranica la Festa del Cacciatore, edizione numero 26. Si svolgerà nel centro storico fino a domenica prossima e gode del patrocinio di Regione Lazio, Arsial e Città di Capranica. E fin qui tutto bene, se non fosse che per pubblicizzare l’evento siano stati tappezzati i tronchi degli alberi, come fossero plance pubblicitarie. Purtroppo, si tratta di un malcostume ancora diffuso nella nostra provincia, che danneggia piante secolari e dimostra scarsissimo rispetto nei confronti dell’ambiente». A parlare in una nota, è Fare Verde Viterbo che, con tanto di immagini fotografiche, denuncia una pessima abitudine, purtroppo ancora messa in pratica. «Fare Verde Viterbo - prosegue la nota - sollecita pertanto gli organizzatori ed il Comune di Capranica - che tra l’altro ha già messo a disposizione appositi spazi proprio per l’affissione di cartelloni e stendardi relativi alla Festa del Cacciatore - alla rimozione dei manifesti nel più breve tempo possibile. Se questo non dovesse avvenire - conclude Fare Verde - ci rivolgeremo a Regione Lazio ed Arsial, per invitarli a non concedere più patrocini e contributi ad iniziative che fanno sfregio della natura in maniera ingiustificata e non tollerabile».

