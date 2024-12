LADISPOLI – Ciclabile usata come parcheggio. Una mania in questi giorni nel centro urbano di fronte ai giardini di via Odescalchi. Non è ancora stata inaugurata, in realtà i cantieri non sono stati nemmeno terminati, ma gli automobilisti, in mancanza di posti, si arrangiano utilizzando il tracciato di colore rosso. Chiaramente una infrazione al codice della strada anche perché niente e nessuno vieta ai ciclisti di salire sulla ciclopedonale nonostante non sia ancora conclusa nella zona del lungomare dove sono ancora in corso i lavori. In questi giorni, proprio per rimediare ulteriori parcheggi, il comune di Ladispoli è corso ai ripari riducendo la carreggiata e modificando di conseguenza i sensi di marcia. Quello che è stato contestato da molti cittadini è però l’assenza di informazioni da parte dell’amministrazione comunale visto che dalla mattina alla sera tutti i residenti del quartiere si sono ritrovati con una viabilità completamente stravolta.

Poche indicazioni da parte della classe politica anche sul progetto della ciclabile in centro. Non è stato spiegato, nonostante le varie sollecitazioni, come il tracciato si collegherà dai giardini alla stazione ferroviaria.

