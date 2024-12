CERVETERI – Un’altra riunione che salta. A Cerveteri la storia si ripete per via di una classe politica che naviga a vista dopo la grave crisi che si è aperta ufficialmente a maggio e che, a distanza di cinque mesi, non si è ancora risolta del tutto. Anzi, a dire il vero la Giunta è dimezzata e l’altro ieri mattina è stata cancellata anche la conferenza dei capigruppo convocata in precedenza dal presidente del consiglio comunale Carmelo Travaglia. Sull’ennesima situazione imbarazzante insorge il consigliere d’opposizione Luca Piergentili. «Alle 12.30 mancava il numero legale. Abbiamo atteso 30 minuti come prevede il regolamento ma niente, il numero legale non è mai tornato. Mi rivolgo al sindaco: ormai qui non c’è che staccare la spina perché non c’è futuro». Il prossimo consiglio comunale è previsto per il 26 settembre alle 18. All’ordine del giorno il bilancio consolidato del 2023, i debiti fuori bilancio legati a sentenze, le ratifiche di giunta, le mozioni e le interrogazioni di Fratelli d’Italia. Perciò per Piergentili era importante riunirsi prima della massima assise. «Non capisco sinceramente questo atteggiamento, mancano i rappresentanti pascucciani e quelli del Pd e così l’importante riunione non si è svolta. Questa nebbia va avanti da mesi e mesi e non si risolve mentre i cittadini avrebbero bisogno di risposte su tanti temi». La grande attesa è per la nomina dei nuovi assessori dopo le dimissioni di Francesca Badini e Matteo Luchetti ancora non sostituiti dallo scorso maggio.

