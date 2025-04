LADISPOLI – Disagi per il forte vento che dalla scorsa notte si è abbattuto sul litorale. In via Olmetto, la furia del vento ha inclinato pericolosamente i pali Telecom mettendo a repentaglio la sicurezza dei passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ladispoli e i vigili del fuoco di Cerenova che hanno messo in sicurezza l’area, in attesa dell’intervento dei tecnici della compagnia telefonica. La strada non è stata chiusa al traffico ma si raccomanda prudenza. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione, in particolare nelle zone rurali dove il maltempo ha causato ulteriori criticità come allagamenti e caduta di rami.