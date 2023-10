CIVITAVECCHIA – Giornata di intenso lavoro, quella di ieri, per i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi e per quelli dei distaccamenti del litorale. Il maltempo che si è abbattuto su tutta la zona ha messo a dura prova i pompieri che sono dovuti intervenire soprattutto per operazioni di messa in sicurezza, per alberi e rami caduti o pericolanti, pali dell’illuminazione pubblica e tegole divelte, allagamenti e danni causati dalla forte pioggia. Particolarmente colpite le zone di Sant’Agostino, la Braccianese Claudia, la strada Settevene Palo e quella Anguillarese.