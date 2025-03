LADISPOLI - Le mareggiate con le spiagge che spariscono da una parte. Il forte vento e gli alberi che cadono dall’altra. Ma, nonostante il bilancio della mattinata di oggi poteva essere sicuramente molto più drammatico, per fortuna, il maltempo che si è scatenato la scorsa notte, con forti raffiche di vento su tutto il litorale, ha causato danni contenuti.

Il più significativo sicuramente è stato l’albero crollato al suolo su via Claudia. Sul posto, per liberare la carreggiata, sono intervenuti i vigili del fuoco. Situazione sotto controllo -come spiegato dai volontari della Protezione civile Avalon - sul resto del territorio.

Albero in mezzo alla carreggiata anche sulla Settevene Palo a Cerveteri. Qui ad intervenire, su segnalazione della polizia locale, è stata la protezione civile comunale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA