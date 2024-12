TARQUINIA -Il maltempo si è abbattuto anche sul litorale viterbese dove si sono registrati disagi e allagamenti. In particolare i maggiori problemi si sono generati a causa dell’allagamento del sottopassaggio situato lungo la strada delle Grottelle, arteria che collega Tarquinia alla località di Marina Velca.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13, con diversi automobilisti in difficoltà: immediato l’intervento dei volontari Aeopc, coordinati dal presidente Alessandro Sacripanti, per riportare in breve tempo la percorribilità in sicurezza.

Disagi anche lungo la strada dell’Acquetta a causa del fango che ha invaso la carreggiata. Alta la guardia anche per le ore notturne. Nella giornata di oggi, tutte le situazioni, anche più critiche, sono rimaste sotto la stretta sorveglianza delle forze dell’ordine pronte ad ogni eventualità, a seguito dell’allerta arancione che prevedeva precipitazioni diffuse e mareggiate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA