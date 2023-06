LADISPOLI – Pugno duro a Ladispoli contro la movida selvaggia. Il sindaco, Alessandro Grando, ha firmato l’ordinanza che introduce forti limitazioni, da domani fino al 10 settembre, alla vendita da asporto di bevande alcoliche e in contenitori di vetro. Il provvedimento è rivolto agli esercenti di attività di somministrazione ma anche agli artigiani autorizzati alla vendita di birra, vino e superalcolici. Dalle 21 alle 7 non si potrà «vendere bevande da asporto in contenitori di vetro, anche mediante apparecchi automatici» e sarà proibito «vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore». Nella stessa fascia oraria è «vietato consumare bevande in contenitori di vetro – è quanto stabilito da Grando - nonché bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche». L’ordinanza si riferisce a strade, piazze, arenili, parchi, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie. Sotto i riflettori l’area del mercato giornaliero: tra via Ancona e via Odescalchi dunque è «vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per tutto l’arco della giornata». Dalle 3 alle 7 è vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica. Inoltre gli esercizi di vicinato del settore alimentare dovranno rimanere chiusi dalle 21 alle 7.

©RIPRODUZIONE RISERVATA