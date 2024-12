LADISPOLI - Proseguono in biblioteca gli incontri della rassegna "Storie di vita tra le pagine: scrittrici raccontano mondi". Appuntamento questo pomeriggio alle 16.45 con Maria Grazia Calandrone e il suo ultimo libro "Magnifico e tremendo stava l'amore". Dopo il successo di Dove non mi hai portata (finalista al Premio Strega 2023), Maria Grazia Calandrone indaga nuovamente le vite di protagonisti di un fatto realmente accaduto. Il romanzo è edito da Einaudi ed in uscita in questi giorni. La presentazione si inserisce nella rassegna curata dalla Libreria Tuba e realizzata con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019, che nasce con l'intento di avvicinare gli utenti ai libri proponendo l'incontro con alcune grandi scrittrici contemporanee che ci racconteranno le poliedriche forme della realtà attraverso i loro occhi.

