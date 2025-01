TARQUINIA - Un’occasione speciale per ammirare il capolavoro di Filippo Lippi con il curatore della mostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi”. Sabato 25 gennaio alle ore 11 si svolgerà una visita guidata inclusa nel costo del biglietto alla mostra, allestita al secondo piano di palazzo Vitelleschi, sede del Museo archeologico Nazionale di Tarquinia. A guidare i visitatori sarà il dottor Vincenzo Bellelli, direttore del Parco Archeologico e curatore della mostra. In via eccezionale saranno aperte al pubblico le sale affrescate del piano nobile di Palazzo Vitelleschi normalmente inaccessibili. Consigliata la prenotazione all’indirizzo pa-certa@cultura.gov.it.

