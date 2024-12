ALLUMIERE - Allumiere si prepara a festeggiare la Madonna delle grazie con un mix di folklore, tradizione e spiritualità. Ad aprire le danze il 1 Settembre alle 16.00 il Gran Premio dei Faggi, tradizionale gara ciclistica aperta ai giovanissimi, affermato a livello territoriale. Oggi, 3 Settembre, alle ore 21 spettacolo teatrale “Il matrimonio era ieri" con la Compagnia di Allumiere, presso largo Don Egidio Smacchia nella frazione de La Bianca, dove la serata sarà caratterizzata da tante risate ed emozioni, mentre il 4 settembre ci sarà una serata danzante con il Centro Anziani APS presso la Corte del Palazzo Camerale. Il 5 Settembre, invece, l'attesissimo concerto folk-rock dei New Trolls incendierà Piazza della Repubblica dalle ore 21.30, la famosa band degli anni ‘70 regalerà forti emozioni musicali nella piazza cittadina. Si prosegue il 6 settembre dalle ore 10.00 con la IV edizione della “Giornata della solidarietà e cammino inclusivo” presso il Monumento Naturale del Faggeto di Allumiere e alle ore 18 il Torneo di calcio “Madonna delle Grazie” organizzato dalla USD Allumiere per la categoria under 15. Alle ore 21:30 "Danziamo Insieme” in Piazza della Repubblica, dove le scuole di danza di Allumiere e Tolfa incanteranno la popolazione, rendendo omaggio alla figura della Madonna delle Grazie. Il 07 e 08 settembre si terrà la 46 edizione de "La Ferrata" mostra di pittura, scultura e manufatti artistici presso il cortile della scuola elementare, celebre mostra che da quasi mezzo secolo accompagna gli allumieraschi attraverso la comunicazione artistica. Inoltre il 07 settembre si terrà il 72° Gran Premio di Ciclismo Madonna delle Grazie, gara ciclistica cat. juniores tra cui prova valida per campionato provinciale, il cui circuito comprenderà: Allumiere-Tolfa - La Bianca. Ricordiamo che la tradizionale corsa sarà dedicata alla memoria del compianto Vincenzo Amici. Sempre nella stessa data dalle ore 18:00 inizio messe di accoglienza per i pellegrinaggi provenienti da Monte Romani, Civitavecchia, Tarquinia, Tolfa presso il Santuario Diocesano della Madonna delle Grazie.Alle ore 22:00 avverrà la messa solenne celebrata dal Vescovo della diocesi di Civitavecchia- Tarquinia e di Porto e Santa Rufina. L’8 Settembre inizierà con la tradizionale corsa in linea degli asini al fantino lungo via Roma dalle ore 16, seguita alle 17:30 dalla messa solenne celebrata sempre dal nostro Vescovo. Infine alle ore 22.30 ci sarà la proiezione del 58^ Palio delle Contrade nella piazza cittadina, una emozionante ricostruzione dell’avvincente Palio vissuto quest'anno.

Il 10 e l’11 settembre, a chiudere i festeggiamenti, ci sarà il 34° Memorial Alfredo Regnani, quadrangolari X categoria presso la palestra comunale. “Questi sono i festeggiamenti più attesi dai fedeli allumieraschi, Festa che da oltre cent'anni accompagna la nostra comunità di fedeli e non. È un onore presenziare e vivere queste festività dove sacro e profano si mescolano insieme per rendere omaggio all'indiscussa Signora di Allumiere: la Madonna delle Grazie - spiega il sindaco Luigi Landi - Invito tutta la comunità a prendere parte ai festeggiamenti e a rendere omaggio, ma soprattutto rispetto, ai fedeli che seguiranno il percorso spirituale tradizionale. Allumiere è pronta ad accogliere tutti i fedeli e non che vorranno vivere con essa questo straordinario momento di raccoglimento comunitario fatto di religiosità, musica, divertimento e tanta riflessione”.

