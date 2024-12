BASSANO ROMANO - «In questi giorni la comunità è scossa dalla scomparsa di un padre, di un ragazzo, di un compagno per tutti, in campo e fuori. Indigeribile immaginare come il sorriso, la gentilezza e la solarità di Giorgio siano state strappate all’affetto della sua famiglia, dei suoi cari e degli amici da un fatale e tragico incidente sul lavoro». Queste le parole del sindaco Emanuele Maggi in un lungo messaggio di cordoglio in ricordo di Giorgio Calcagni, il 40enne che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. «Non ci sono parole confortanti davanti ad una morte tanto dolorosa quanto improvvisa – scrive Maggi -; un bravo ragazzo, un padre di famiglia che esce la mattina di casa per non farvi più ritorno. Questa morte lascia in ognuno di noi un incredibile senso di imprevedibilità della vita, che dovrebbe portarci ad apprezzare con maggiore consapevolezza ogni attimo che viviamo». Due le comunità sconvolte dalla morte di Calcagni: quella di Capranica, paese di origine, e quella di Bassano Romano, dove vive da anni. Amato e rispettato da tutti quelli che lo conoscevano. «Originario di Capranica, viveva con la sua famiglia a Bassano Romano ormai da tanti anni. Due comunità scosse che si abbracciano nel dolore – scrive Maggi -. Un pensiero commosso ed un abbraccio enorme alla moglie Silvia, alla figlia Nicole e alle famiglie. Non appena avremo notizia della data dei funerali proclameremo il lutto cittadino, in segno di cordoglio di un intero paese, certi che Giorgio ci guarderà dall’alto, sorridente come sempre e con il pallone sotto braccio. Fai buon viaggio Giò». Le esequie si svolgeranno domani presso la chiesa parrocchiale, in piazza Umberto I, alle 11: è stato proclamato il lutto cittadino.

