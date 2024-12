Lutto a Civita Castellana e nella Tuscia per la scomparsa di Luciano Soldateschi, consigliere comunale di 75 anni molto stimato e conosciuto. Soldateschi era stato ricoverato in questi ultimi giorni presso l’ospedale Belcolle di Viterbo per un malore improvviso. Numerose le attestazioni di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia a cominciare dal sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri.

«Luciano Soldateschi era un caro amico - scrive Luca Giampieri - Un uomo buono. Una persona da sempre impegnata in prima linea per il benessere della nostra città, come dimostra la sua esperienza di lungo corso tra i banchi del consiglio comunale di Civita Castellana, assise che ha anche rappresentato come presidente anni fa quando primo cittadino era Massimo Giampieri. Un uomo di parte, una parte a cui è sempre rimasto fedele. Questo però non gli impediva, grazie al suo acume, alla sua onestà intellettuale e alla sua apertura mentale, di essere incline al dialogo e al confronto leale con tutti. La sua improvvisa scomparsa ci addolora e ci lascia attoniti. Luciano Soldateschi ci mancherà. Mancherà alla nostra comunità, alla nostra città di cui è stato a più riprese fiero e degno rappresentante. A nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la città di Civita Castellana, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Soldateschi, con un forte abbraccio in particolare ad Antonella, Chiara e Francesco».

Cordoglio è stato espresso anche dall’onorevole Mauro Rotelli.

«E’ con sincero dolore che apprendo della scomparsa di Luciano Soldateschi, consigliere comunale di Civita Castellana e stimato professionista - scrive il presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati - Amministratore di lungo corso, è stato una colonna portante della comunità civitonica: il suo impegno e la sua dedizione nel rappresentare le istanze dei cittadini, insieme al grande contributo per la crescita della sua città rappresentano oggi un lascito prezioso. In questo momento, il pensiero va alla famiglia, alla quale rivolgo le mie più sentite condoglianze».

Il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, lo ricorda come «stimato professionista e amministratore locale di grande esperienza, Soldateschi ha mostrato a tutti cosa significa impegnarsi in prima persona per migliorare e far crescere la propria comunità di riferimento. Ai familiari di Soldateschi e a tutti i suoi cari giungano le mie sentite condoglianze e quelle dell’intera amministrazione provinciale di Viterbo».

«Piango la morte dell’architetto Luciano Soldateschi, attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Civita Castellana - scrive Massimo Giampieri coordinatore provinciale di Fratelli d’ Italia Viterbo - Con lui ho condiviso amicizia, militanza politica e dieci anni della mia vita amministrativa da sindaco della città, lui attento consigliere e poi presidente dell’assise comunale. Nonostante alcuni problemi di salute non si è arreso, dimostrando sempre attaccamento al ruolo di amministratore, non facendo mai mancare presenza e stimoli per il miglioramento della città. Grazie Luciano, a nome della comunità politica di Fratelli d'Italia della provincia di Viterbo. Alla moglie Antonella e ai figli, Chiara e Francesco, giungano le mie condoglianze e quelle della comunità politica di Fratelli d'Italia».

I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nel duomo di Civita Castellana.