LADISPOLI - La Palude di Torre Flavia tra i siti da poter votare per "promuoverla" a "Luogo del Cuore Fai". Le votazioni si sono aperte il 17 settembre scorso e ci sarà tempo fino al 10 aprile 2025. Una votazione dal duplice obiettivo: censire i luoghi più amati dagli italiani e allo stesso tempo provare a farli rientrare tra quelli vincitori della "sfida". "I Luoghi del Cuore", è infatti - come spiegato sul sito ufficiale dell'iniziativa - anche il mezzo per intervenire direttamente nel recupero di alcuni luoghi votati. I vincitori - si legge ancora - ottengono premi economici (quest'anno fino a 70mila euro al primo classificato) per realizzare interventi di restauro e valorizzazione. Tra chi potrà beneficiare di un contributo anche i luoghi che hanno raggiunto la soglia minima di 2500 voti, che potranno - dopo il censimento - partecipare un progetto all'apposito bando. E per l'edizione 2024 arrivano anche delle novità: "Un rinnovato sistema di partecipazione online, semplice e rapido". Si vota dal 17 settembre al 10 aprile 2025 sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli cartacei scaricabili da ogni scheda luogo. Si possono votare tutti i luoghi del cuore che si desiderano senza limite numerico. Se non è già presente sul sito si può inserire in qualsiasi momento. Possono votare tutti: maggiorenni e minorenni. Italiani e stranieri. Si può costituire un gruppo e registrarlo attraverso la sezione "promuovi" del sito, a favore di un luogo del cuore, su cui concentrare una raccolta voti, utilizzando i materiali disponibili in ogni scheda luogo. I contributi messi a disposizione per il sostegno ai progetti salgono a 600mila euro in totale (200mila in più rispetto alle preedenti edizioni). Al primo classificato andranno 70mila euro, 60mila al secondo, 50mila per la terza posizione, con 20mila euro in più per ognuno dei vincitori. Anche la dotazione del bando post censimento, che sarà aperto nel 2025, dopo l’annuncio dei risultati e a cui potranno partecipare i luoghi che avranno raggiunto una soglia minima di 2.500 voti, vedrà un aumento conseguente: sarà infatti possibile richiedere contributi fino a 50mila euro (invece che fino a 30mila). «Come Aps I custori della Palude di Torre Flavia, insieme ad altre associazioni, abbiamo costituito il comitato promotore per proporre il nostro Monumento naturale quale "Luogo del cuore Fai"», ha spiegato il responsabile dell'area Corrado Battisti che invita tutti a votare per la Palude. «I luoghi più votati verranno sottoposti alla valutazione di una commissione - spiega ancora - per la realizzazione di un progetto di conservazione e valorizzazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA