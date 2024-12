SANTA MARINELLA – “Il sindaco Pietro Tidei non perde l’occasione per utilizzare i social network in maniera aggressiva e diffamatoria. Stavolta è il turno di Noi Moderati, e della gogna mediatica che nel suo perfetto stile misogino sta aggredendo la consigliera comunale Patrizia Ricci per la sola colpa di non volersi allineare ad un metodo che sta portando un’intera comunità alla rovina, metodo fatto di illegalità senza che i cittadini possano godere di un solo risultato”. A portare l’attacco al sindaco, è la consigliera e segretaria cittadina di Noi Moderati Patrizia Befani. “Il sindaco – continua la Befani - si vanta di aver licenziato un assessore e vice sindaco, dimostrando così che considera l’amministrazione come cosa sua e casa sua, come già ampiamente manifestato nei video in circolazione soltanto un anno fa. Non sazio, si diverte ad aggredire anche i fantasmi, addossando la colpa della sua pessima gestione amministrativa a ghost writers che, secondo lui, dovrebbero dirigere l’opposizione come burattinai. Nel suo sproloquiare non si rende conto che l’unica vera opposizione all’amministrazione Tidei è proprio lo stesso Pietro Tidei, incontenibile e irrefrenabile, ed il suo metodo di raccontare e promettere senza mai giungere a realizzare con i fatti quello che si diverte a raccontare”.

