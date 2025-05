CERVETERI - Sono trascorsi sette mesi da quando il sindaco ha annunciato i lavori di riqualificazione sul lungomare dei Navigatori Etruschi, con la realizzazione di un impianto sportivo lineare a il completamento del parco urbano naturalistico inclusivo con parcheggi annessi. Ma i lavori continuano a procedere a passo di lumaca. Anzi, a piazza Prima Rosa non procedono affatto, come denunciato dai residenti che temono, ora, ripercussioni e disagi in questa stagione estiva appena iniziatva e che arriverà al suo apice a luglio ed agosto, quando la zona si riempirà di vacanzieri. «Ci troviamo sommersi da calcinacci e un cantiere nuovamente abbandonato», denuncia un residente. «Sicuramente ci sono problemi che non riescono a risolvere» commenta un altro cittadino. «Ci stiamo muovendo per presentare, al prossimo consiglio comunale, un'interrogazione per sapere i motivi di questo stop», spiega intanto Alessio Catoni membro del direttivo FdI. «Da alcuni rumors sembrerebbe che a causarne l'interruzione sia stata la caduta di un albero». Il timore, peraltro, è che a causa di questi ritardi siano stati persi o si stia andando incontro alla perdita dei fondi del Pnrr. «È necessario dare una risposta ai cittadini che vi abitano. Sembra una zona di guerra. Vogliamo delle notizie certe». Critico anche il presidente del comitato di zona Cerenova-Campo di Mare, Enzo Musardo. Riflettori puntati sul lungomare: «L'area parcheggio davanti agli stabilimenti è piena di voragini e dissesti. Spesso nei fine settimana viene occupata da centinaia di camper di ogni tipo e senza servizi igienici in zona. Dove conferiscono i loro rifiuti e immaginabile, mentre l’olezzo che si sente in prossimità delle caditoie dell’acqua pluviale lascia presagire dove svuotino i loro serbatoi dei wc. Non è un bel biglietto da visita».

