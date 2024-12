CERVETERI - La fase 2 per il restyling del lungomare dei Navigatori Etruschi ora può partire a pieno ritmo. Parola del sindaco Elena Gubetti.

Lunedì, come annunciato dal primo cittadino etrusco, è stata completata la consegna delle aree dove la ditta appaltatrice, incaricata della realizzazione del progetto, potrà finalmente operare.

Progetto avviato già questa estate ma che a causa «del reperimento dei materiali durante il periodo estivo» non era andata avanti a pieno regime.

«Completeremo l’area a sud, verso Torre Flavia», ha spiegato Gubetti illustrando il progetto dedicato e pensato in particolar modo per gli amanti dello sport all’aria aperta. Giovani e meno giovani.

Saranno infatti realizzati percorsi con attrezzi sportivi, percorsi ginnici. E poi ancora spazio agli sport di squadra con la realizzazione di campetti polivalenti e un’area skate.

Il tutto per un investimento di 2 milioni di euro dei fondi Pnrr come aveva spiegato a inizio luglio il vicesindaco e delegato al Pnrr della Città metropolitana, Pierluigi Sanna. «Il progetto - aveva detto - si pone in continuità architettonica e funzionale con la sistemazione del Lungomare dei Navigatori Etruschi. Un “Impianto sportivo lineare” che riqualifica e valorizza il contesto urbano di tutta l’area del tratto di costa del litorale con un “riordino ambientale” attraverso la realizzazione un insieme sistematico di opere volte alla riqualificazione, valorizzazione ed al recupero del contesto urbano. Un completo restyling, con la realizzazione di una nuova passeggiata pedonale retrostante la spiaggia, preservando una porzione di territorio compromessa e nello stesso tempo consentirà di migliorare l’accessibilità al mare, creando un’integrazione tra il paesaggio artificiale e quello naturale. Sarà un intervento che incentiverà la fruizione ed il godimento da parte dei cittadini e dei turisti, implementato con aree adibite al tempo libero, allo svago e allo sport».

