CERVETERI – Ieri l’addio a Daniela Biscetti, la 45enne scomparsa lunedì mattina in seguito ad un drammatico incidente avvenuto sulla provinciale Sasso-Manziana. La comunità si è riunita nella chiesa Santa Maria Maggiore di Cerveteri per l’ultimo saluto ad una donna ben voluta. Lascia tre figli, due maggiorenni e il più piccolo di 15 anni ieri accompagnato dai compagni di classe della scuola Di Vittorio di Ladispoli. Momenti davvero strazianti. Una folla composta ha seguito l’omelia ma tante altre persone sono rimaste fuori in silenzio e in preghiera in attesa del feretro. La salma era stata consegnata praticamente subito ai familiari dopo la tragedia avvenuta in periferia. Il caso per gli inquirenti era stato chiuso già nella stessa giornata in seguito ai rilievi dei carabinieri della Sezione radiomobile di Bracciano. Daniela sarebbe uscita fuori strada finendo la corsa all’interno di una scarpata. Violentissimo l’impatto. I sanitari del 118, arrivati in ambulanza e anche in eliambulanza atterrata in un terreno limitrofo, hanno provato di tutto per rianimarla ma ormai non c’era più nulla da fare. Nelle scorse ore è arrivato pure il commento di cordoglio del primo cittadino, Elena Gubetti. «Non esistono parole ed anche provare a scrivere un qualsiasi pensiero è estremamente difficile – è quanto scritto -. Perché è proprio senza parole che rimaniamo, attoniti, storditi, spaesati, quando a lasciarci è una giovane donna, una madre e figlia. Daniela lascia tre figli, tre giovani ragazzi. A loro e a tutti i suoi cari, voglio che giunga la vicinanza e l'affetto mio personale e di tutta l'Amministrazione comunale». Un messaggio di affetto e vicinanza ai parenti di Daniela. Giornata triste più che mai ieri per Cerveteri per la scomparsa prematura di un’altra mamma, Patrizia Polucci, che si è spenta a 43 anni dopo un male. E nella notte tra domenica e lunedì, a Ladispoli, altra tragedia per la morte di Serena Maccarini a 46 anni anche lei in seguito ad una malattia. Tre giovani donne che se ne sono andate in silenzio lasciando un vuoto grandissimo nelle due città.

