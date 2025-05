Si terranno domani a Ronciglione i funerali della piccola Cecilia Pizzardi. La bambina di 10 anni, affetta dalla rara sindrome di Kleefstra, si è spenta domenica all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, a Roma. Un intero paese, che l’ha seguita nella sua battaglia contro la malattia, ora si stringe alla famiglia. Il sindaco Mario Mengoni ha proclamato due giorni di lutto cittadino fino al funerale, previsto per oggi alle 15,30 in duomo. L’amministrazione comunale ha disposto anche la chiusura delle attività commerciali durante i funerali. Decine le attestazioni di cordoglio in queste ore. “Cecilia ha lasciato questa vita, ne inizia una nuova dove potrà fare tutto ciò che in questa non le è stato dato di fare - scrive l’Associazione italiana sindrome di Kleefstra - La serenità riconquistata di Cecilia sarà fonte di consolazione per i suoi genitori, che hanno fatto tantissimo per renderla felice donandole amore incondizionato. Cara mamma Giusy, non esistono parole abbastanza forti da colmare il vuoto che lascia la piccola Cecilia, la vostra meravigliosa bimba guerriera. Il suo coraggio, la sua dolcezza e la sua luce hanno attraversato le vite di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e in tutti noi, lasciando un segno indelebile”.