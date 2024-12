S. MARINELLA - Torna nella biblioteca comunale Andrea Cotticelli, con “L'ultimo ballo della Roma pontificia. Ritratti e storie familiari della nobiltà dell’Ottocento”. L'incontro si svolgerà questa sera alle 17. Il saggio storico e di costume riporta in vita i protagonisti della nobiltà romana di fine ‘800, fissati nel momento del ballo di carnevale, che si tenne a Palazzo Borghese il 7 febbraio del 1866, quando ormai il nuovo ordine risorgimentale bussava alle porte. Il carnevale romano rappresentava l’apice della stagione mondana della Roma Pontificia, con sfoggio di eleganza, originalità e ricchezza. Quella sera al ballo borghese partecipò tutta la nobiltà romana, quasi a dimostrare che finché a Roma ci fosse stato il Papa Re, nulla sarebbe cambiato nella Città Eterna, ambita dal Regno d’Italia per farne la sua capitale a coronamento dell’unità nazionale. Le tante fonti archivistiche, tra cui le prime fotografie, riproposte da Cotticelli, trasporteranno i lettori nel salone delle feste in un inedito viaggio nel tempo, rivelando posizionamenti politici Neri e Bianchi e storie intriganti delle famiglie aristocratiche, legate anche a Santa Marinella, la marchesa Beatrice Sacchetti, il principe Ladislao Odescalchi, la principessa Giulia Orsini, i Barberini. La presentazione, rientra nel progetto Santa Marinella nei Libri, una serie di incontri mensili dedicati agli scrittori locali, che si svolgono ogni ultimo giovedì del mese, con il contributo critico del gruppo di lettura. Un’occasione per chiunque desideri scoprire le pagine di autori locali e per conoscere altri appassionati lettori.