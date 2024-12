CIVITAVECCHIA – Gli uomini della caserma Bonifazi, salutano con fraterna partecipazione l’amico capo reparto Luca Mingiardi, che dopo 35 anni di onorato servizio, ha finalmente raggiunto il meritato traguardo della pensione.

Nel 1984 svolge il servizio militare di leva come ausiliario nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in seguito presta servizio in qualità di Vigile del Fuoco discontinuo fino al 1990 e nello stesso anno entra nel Corpo Nazionale in qualità di Vigile Permanente. Transita nei Comandi di Brescia e Grosseto, per poi essere definitamente assegnato presso il Comando di Roma - Distaccamento di Civitavecchia.

Nella sua lunga carriera ha affrontato numerose ed impegnative operazioni di soccorso.

Si è distinto nell’ambito di varie emergenze su scala nazionale fra cui: terremoti Umbria-Marche 1997 e Abruzzo 2009 in qualità di soccorritore speleo-alpino-fluviale; eventi sismici S. Giuliano di Puglia 2002 e Amatrice 2016; alluvioni varie in Toscana ed ha partecipato alle operazioni di soccorso nell’ambito del naufragio Costa Concordia.

Sempre presente e propositivo nel promuovere e realizzare iniziative ludiche ed istruttive, nell’ambito della sensibilizzazione a ragazzi di diverse fasce d’età, vedi la manifestazione di Pompieropoli.

È con affetto e stima che i Vigili del Fuoco di Civitavecchia salutano l’amico Luca, augurandogli una buona e serena quiescenza.