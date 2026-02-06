LADISPOLI - L’Rsa Gonzaga sul podio nella categoria “Eccellenza Italiana Rsa Anziani” ai Best Italian Healthcare Awards, il premio che valorizza le migliori realtà sanitarie italiane per qualità dei servizi, innovazione, sostenibilità e gestione del rischio. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della terza edizione del premio promosso da Class Editori e Milano Finanza, che ogni anno analizza e confronta le performance delle strutture sanitarie italiane attraverso indicatori economici, organizzativi e qualitativi.

«Questo premio - ha commentato Gianmarco Barone, direttore gestionale - è il risultato di un lavoro quotidiano costruito su basi solide: professionalità, organizzazione e una visione chiara. Far parte di Clariane Italia significa poter contare su un modello strutturato, su standard elevati e su un supporto costante che consente alle singole strutture di esprimere al meglio il proprio potenziale. È un risultato che appartiene a tutta la squadra e che valorizza il territorio in cui operiamo».

«Un sincero ringraziamento al direttore Gianmarco Barone, che con prestigio ed eleganza ha guidato la Rsa San Luigi Gonzaga verso un risultato di straordinaria rilevanza, confermandola ai vertici dell’eccellenza sanitaria», ha commentato l’assessore alle Attività produttive, Daniela Marongiu che «a nome dell'amministrazione e del sindaco Alessandro Grando» ha voluto esprimere «entusiasmo e riconoscimento per un premio che valorizza il lavoro svolto e rappresenta un vero vanto per Ladispoli, orgogliosa di ospitare una struttura di così alto livello».

