CIVITAVECCHIA – Civitavecchia punta forte sul turismo con una serie di iniziative ambiziose per attirare visitatori da tutto il mondo e lancia il nuovo sito multilingue con app corredata “LoveCivitavecchia”.

Presentato il nuovo progetto che mira a promuovere la città come una destinazione turistica di primo piano tramite l'implementazione di un sito web multilingue e un video promozionale che sarà portato al Seatrade di Miami dall’assessore Francesco Serpa.

Civitavecchia punta a catturare l'attenzione dei turisti sia a bordo delle navi, tramite il video in lingua inglese che sarà proiettato in accordo con gli armatori a bordo delle navi, sia con i roll up promozionali che saranno installati anche all’interno del terminal Vespucci. Saranno poi allestiti due box informativi a largo della Pace dal Comune stesso.

Il sito è una prima architettura che mira al coinvolgimento attivo degli operatori locali, tra cui albergatori e ristoratori che potranno richiedere di essere iscritti all’interno di lovecivitavecchia.it tramite questo LINK.

La città, insomma, si prepara ad accogliere un flusso turistico sempre più consistente, dimostrando un impegno concreto nel settore del turismo. Nel portale presenti strutture, ristoranti e attività da fare a Civitavecchia e le altre app scaricabili

L’assessore al Turismo Simona Galizia ha detto: «Ringrazio il sindaco Ernesto Tedesco che mi ha dato la delega che secondo me è la più bella. Abbiamo cercato di andare a colmare le lacune di un settore che almeno prima del ‘98 non ci apparteneva. Questo è stato l'anno della svolta turistica. Spero che la prossima amministrazione possa proseguire in questa direzione che credo che possa portare introiti al comune perché il turismo a Civitavecchia deve essere il punto di riferimento della nostra economia».

Per la realizzazione del sito è stata fatta una gara di appalto e il «nostro valore aggiunto è stato quello di andare alla ricerca di un brand. Abbiamo lavorato sull’impatto visivo e sull’idea di città, la nostra città per me è la più bella del mondo, una città piena di amore. L’amore è il motore che può coinvolgere tutti gli abitanti del mondo e la tradizione dell'amore a Civitavecchia c'è già».

Tedesco ha sottolineato che quello appena passato è stato un anno speciale con 3 milioni e 300mila crocieristi che hanno toccato Civitavecchia. «Il sito non si rivolge solo a crocieristi – ha detto –, ma riguarda tutti coloro che vogliono venire nella nostra città. La nostra è una città bella che offre tante possibilità. Questa iniziativa è un punto di partenza, alla Marina si stanno facendo lavori di sistemazione, poi c’è la barriera soffolta che dovrebbe vedere inizio dei lavori a metà anno, prospettiva turistica può costituire un punto di crescita e sviluppo importante. Civitavecchia ha delle potenzialità».

Serpa ha aggiunto: «Il sito è solo un embrione che abbiamo voluto così come il video che andrà a Miami. Credo che per il futuro Civitavecchia almeno a due o tre fiere, penso a Roma o a Milano, dovrà avere uno stand come Comune per promuovere la città. Nei prossimi cinque anni credo che lo sviluppo di Civitavecchia debba passare da questo, così come credo che la prossima amministrazione dovrà stanziare dei fondi per la promozione di Civitavecchia nel mondo. Se anche un 1% dei 3 milioni e 3 riuscissimo a farli rimanere qui sarebbe un ottimo risultato».

Il presidente della commissione Turismo Vincenzo Palomba ha sottolineato: «Con questo brand siamo convinti di poter trasmettere questo amore a chi viene a visitare la nostra città. Sicuramente lo sviluppo crocierismo non è stato accompagnato da una accelerazione di capacità di accoglienza della città. La politica ha avuto le sue responsabilità ma anche la classe imprenditoriale ha dovuto metabolizzare questi cambiamenti. Di necessità bisogna fare virtù. Questo sito è la posa della prima pietra, è una scatola nera quale si promuovono le bellezze ma aspetto più pratico è tecnico. Il sito deve essere riempito di contenuti da chi si occupa di ristorazione e di strutture di accoglienza alberghiera. Invitiamo tutti ad iscriversi per poter condividere su questo sito il discorso di promozione delle proprie attività».

Per l’ufficio Turismo hanno parlato Marie Ange De Lavegne e Bruna Luce che hanno illustrato le varie sezioni del sito e parlato delle prossime azioni che saranno fatte, si pensa già all’inserimento di sport e attività.

©RIPRODUZIONE RISERVATA