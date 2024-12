CIVITAVECCHIA – In dirittura d’arrivo il sito turistico, con App sincronizzata, Lovecivitavecchia.it e il Pincio prepara un avviso pubblico rivolto ad attività ricettive e di ristoro. Era nell’aria da parecchi mesi e l’assessore al Turismo Simona Galizia aveva annunciato che il Comune era al lavoro per creare un sito con App per smartphone sincronizzata in grado di promuovere Civitavecchia e le sue attrazioni nella rete e ormai ci siamo. Come si legge, infatti, nell’atto di indirizzo pubblicato in questi giorni sull’Albo pretorio del sito del comune di Civitavecchia la Komedia srl ha quasi completato la realizzazione dei due preziosi strumenti che proietteranno Civitavecchia verso la sua vocazione turistica, o almeno aiuteranno notevolmente. La società si sta occupando di servizi informatici di analisi, progettazione, sviluppo e realizzazione di un portale web turistico multilingue del comune di Civitavecchia, web responsive con relativa app sincronizzata, con assistenza tecnica per manutenzione ordinaria e supporto alla gestione dei contenuti e manutenzione straordinaria evolutiva. Quindi in vista dell’imminente pubblicazione del sito, che rappresenta una grande occasione di promozione e sviluppo locale con molteplici informazioni e indicazioni da fornire ai turisti e crocerista sulle risorse turistiche territoriali presenti sul territorio, l’amministrazione comunale si concentrerà in modo particolare in un primo step che riguarderà dove dormire e dove mangiare.

Con l’atto di indirizzo della Giunta si demanda al Servizio attività produttive-ufficio turismo, commercio e artigianato «la predisposizione - si legge - e l'approvazione di un avviso pubblico atto a raccogliere, mediante la richiesta di inserimento delle attività connesse al dove dormire e dove mangiare nel sito turistico comunale di Civitavecchia, di ciascun soggetto privato presente sul territorio comunale che partecipa direttamente o indirettamente allo sviluppo turistico del territorio al fine di favorire la maggiore visibilità e il contatto online tramite link al proprio sitoweb riportato nella domanda per il coinvolgimento del turista sul territorio comunale nel promuovere e migliorare l’offerta turistica e lo sviluppo anche sostenibile del territorio di Civitavecchia secondo due primi settori turistici» ovvero le strutture ricettive per indicare ai turisti dove dormire e il settore della ristorazione, laboratori artigianali alimentari e somministrazione alimenti-bevande per indicare ai turisti dove mangiare.

I dati raccolti saranno poi inseriti online a cura della società gestore del nuovo sito turistico comunale e app sincronizzata www.lovecivitavecchia.it. Un’iniziativa davvero importante per il volto turistico di Civitavecchia e per tutto il settore collegato perché va a razionalizzare e a mettere a sistema le risorse esistenti andando a creare un elenco di facile consultazione, grazie a sito e app inoltre si potranno pubblicizzare eventi e iniziative. Come spiegato da Galizia nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’intenzione è quella di andare avanti con il lavoro sul Cammino di Hasekura. soprattutto in vista dell’imminente Giubileo, e di procedere con l’affidamento della realizzazione del Civitavecchia summer festival. Insomma, la città ci crede e vuole fare il passo successivo per essere una vera e propria attrazione.

