CIVITAVECCHIA – Lazio a segno con il Lotto. Nel concorso di giovedì 10 aprile 2025, come riporta Agipronews, sono state centrate tre vincite per un totale di oltre 42mila euro. A Civitavecchia il colpo più alto di giornata, da 22.500 euro, grazie a un terno sulla ruota di Napoli, a cui si aggiunge un altro terno da 9mila, entrambi centrati alla tabaccheria di via Terme di Traiano.