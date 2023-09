LADISPOLI – Rifiuti ovunque, buche, viabilità nel caos e ora anche le interruzione dell’energia elettrica nella frazione distaccata di Olmetto. Una località dove viverci è diventato complicato per centinaia e centinaia di residenti che si battono ormai da anni per risolvere i tanti problemi che attanagliano diverse zone. I cartelli indicavano sospensioni della corrente programmate per ieri venerdì 22 settembre dalle 8.30 alle 15 anche se il black out a dire il vero era già partito il giorno prima durando diverse ore. Segnalazioni per altro riscontrate anche in tante aree di Cerveteri. Ma è all’Olmetto Monteroni che sale il malcontento della popolazione. «Chiediamo almeno di essere informati per tempo. Non si può stare senza luce o corrente senza nemmeno saperlo prima», si sfoga Fabrizio. In questi giorni il comitato si è attivato anche su altri fronti chiedendo alle istituzioni un’attenzione maggiore. A cominciare dalla lotta agli incivili che continuano indisturbati ad abbandonare rifiuti sul ciglio della strada e tra la vegetazione. «Il territorio dovrebbe essere tutelato – è la presa di posizione pubblica dove è stato allegato anche un video – anche con l’aiuto di telecamere e fototrappole. Ci sono troppe discariche». Non solo immondizia, da risolvere per Olmetto Monteroni pure il rebus idrico dato che dal 2018 gli abitanti pagano l’acqua potabile che però potabile non è. Un disagio dietro l’altro considerata la pavimentazione stradale dissestata (una situazione destinata ad aggravarsi con le piogge in arrivo) e l’incrocio con la via Aurelia perennemente a rischio. Nonostante i vari appelli di realizzare una complanare o comunque a metter mano per modificare la viabilità in quel punto, lo scenario è tale e quale a prima con il rischio incidenti sempre molto alto. Molti automobilisti continuano a oltrepassare la doppia striscia continua per entrare nella frazione anziché percorrere diversi chilometri ed effettuare la corretta inversione di marcia.

