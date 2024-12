LADISPOLI – C’è un nuovo ingresso in consiglio comunale ed è quello di Marco Lo Guzzo. La nomina è stata decretata ufficialmente nell’ultima massima assise cittadina che si è svolta martedì pomeriggio. Un atto necessario in quanto Lo Guzzo è stato il terzo candidato più votato della lista civica di centrodestra “Cuori Ladispolani” nella tornata amministrativa del 2022. Dopo le dimissioni di Veronica De Santis, arrivate la scorsa settimana, è entrata in Giunta Daniela Marongiu e di conseguenza lo scranno è stato lasciato libero per il primo dei non eletti (136 preferenze). Tanta emozione in aula e i complimenti dell’amministrazione nei confronti della new entry.

