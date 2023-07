TARQUINIA - Il Lions club di Tarquinia chiude un intenso anno lionistico di solidarietà sotto la guida della presidente Laura Voccia che viene riconfermata, con un simbolico “passaggio della campana” alla guida del club anche per il prossimo anno 2023/24 . “E’ stato un anno ricco di iniziative - riferisce la presidente- il club ha prestato il suo servizio in vari settori: dal sociale a quello sanitario; dalla cultura all’arte, grazie all’impegno costante e alla partecipazione di tutti i soci”. L’anno lionistico si è aperto a luglio con l’inaugurazione, in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia –Tarquinia e grazie al prezioso sostegno del Prof T. Torresi, del restauro di un antico tabernacolo e dell’alloggiamento con relativa illuminazione di una pregiata opera pittorica, entrambi collocati nella cappella del Duomo cittadino. A novembre, grazie alla collaborazione con l’istituto V. Cardarelli, il club ha organizzato il service di rilevanza nazionale “Interconnettiamoci… ma con la testa” per mettere in guardia i ragazzi sui pericoli connessi all’utilizzo di Internet; si è parlato di cyberbullismo, furto d’identità, pishing…) con relatore l’esperto informatico M. Vitiello ed l’intervento della Polizia di Stato. All’evento hanno partecipato ben 300 studenti. A Dicembre, il tradizionale concerto di beneficenza “Aspettando il Natale 2022” ci ha fatto entrare nelle festività natalizie con un enorme partecipazione di pubblico. Il ricavato del concerto, organizzato presso il Duomo di Tarquinia, sotto la direzione artistica della socia professoressa Roberta Ranucci e con la partecipazione della Banda della Gendarmeria del Vaticano, è stato totalmente devoluto all’acquisto di due Holter pressori e due Holter cardiaci attualmente in uso presso l’ambulatorio cardiologico e il reparto di Medicina del nosocomio cittadino. A Febbraio, attraverso l’organizzazione di una conviviale interclub con lotteria ad estrazione, è stata effettuata un raccolta fondi interamente devoluta a sostegno del Progetto Rondini, nato presso Semi di Pace, di cui il Lions Club di Tarquinia è partner e di cui si occupa la socia avvocato Cinzia Rossi, per combattere la violenza sulle donne, il bullismo e le dipendenze da gioco d’azzardo. A marzo il club ha dato vita all’importante service “Sight for Kid” per prevenire l’Ambliopia, in collaborazione con il presidente di zona professor Carnevalini, screening completamente gratuito che ha interessato 162 bambini della scuola dell’infanzia dell’istituto E. Sacconi. Sono stati individuati 19 casi di ambliopia. Nell’ambito del sostegno di attività culturali, il club ha patrocinato il Concorso nazionale “Certame Cardarelliano“, manifestazione organizzata dall’Istituto Cardarelli, premiando con una borsa di studio, quale Premio Lions, il terzo classificato. A maggio si è svolta la premiazione del Concorso Internazionale “Un poster per la pace“, organizzato presso la Scuola E. Sacconi grazie anche all’impegno del socio professor Aloisi, per promuovere la pace tra i ragazzi e durante la quale sono stati consegnate borse di studio ai primi tre classificati, attestati e gadget a tutti i partecipanti. Nella stessa occasione è stato donato alla Scuola materiale atto a stimolare le attività neuro-sensoriali e psico-motorie dei bambini più piccoli e soprattutto quelli con disabilità che contribuirà all’allestimento di due aule sensoriali alla scuola dell’infanzia

Come ormai da tradizion, non è potuto mancare il patrocinio del club al Concorso Internazionale Musicale organizzato dalla scuola E. Sacconi con donazione di quattro borse di studio ai migliori interpreti musicali nei quattro strumenti in gara, residenti a Tarquinia; il concorso è stato anche questo anno abbinato al Concorso Europeo Lions International con l’ istituzione anche di un Premio Distrettuale 108 L e Interclub (Viterbo, Montefiascone, Ronciglione) per la migliore orchestra. Con grande soddisfazione è stato consegnato un antico pianoforte a coda all’oratorio di Santa Croce, gestito dalla Diocesi di Tarquinia Civitavecchia allo scopo di avvicinare i ragazzi alla musica. Su idea nata dal socio Fabio Fiorelli, subito condivisa dal club, il pianoforte, donato al club da Renato Bacciardi, è stato sottoposto a restauro ad opera dell’amico del club , Gianni Menci, che a titolo completamente gratuito e per fine benefico ha posto in atto tutta la sua capacità e passione, riportandolo agli antichi splendori. Una bellissima e importante collaborazione è stata quella del nostro socio Antonio Sili con l’MK onlus, associazione lions nata per combattere le malattie Killer nei bambini e che si occupa di interventi umanitari in Africa, alla quale ha offerto fattivamente il suo contributo e la sua specifica competenza quale esperto agronomo. A chiudere l’anno, non poteva mancare il sostegno e il patrocinio del concerto “La lunga notte delle Chiese”, organizzato dalla Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia in occasione del Corpus Domini che ha visto protagonista l’Orchestra Accademica del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila che si è esibita nella chiesa di S. Maria in Castello”. “Ringraziamo i cittadini e tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e hanno collaborato con noi – conclude il Lions Club Tarquinia – perché è attraverso il sostegno di tutti che si riescono a portare avanti numerose e importanti iniziative volte alla solidarietà e al bene della comunità”.

“Ringrazio tutti i soci che hanno riposto in me la loro fiducia e hanno voluto riconfermarmi alla direzione del club anche per il nuovo anno lionistico e il governatore distrettuale, F. Sciarretta, che ci ha sempre supportati nelle numerose attività con la sua costante presenza - afferma la Presidente Laura Voccia - .Mi ritengo soddisfatta e orgogliosa per quanto realizzato ,soprattutto per essere riuscita in quello che era il principale obiettivo e il filo conduttore di questo mio anno di presidenza ,ossia di dedicarmi in particolare ai bambini e ai ragazzi e le tante iniziative portate a termine a loro favore ne sono la riprova . Mi impegnerò ancora per fare tanto altro nel nuovo anno lionistico alla guida del Club”