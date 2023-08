CIVITAVECCHIA – Raffiche di vento fino a 50 nodi proveniente da sud ovest e pioggia, con le mareggiate che hanno cancellato il litorale. Si presenta così il litorale in queste ore.

Rami caduti e insegne pericolanti, interventi di messa in sicurezza in più angoli da parte dei Vigili del fuoco, la Marina interessata da una importante mareggiata che ha portato a riva rifiuti di ogni tipo e detriti.

Nella serata di ieri disagi anche al porto; le partenze delle navi sia da crociera che traghetti sono state ritardate di diverse ore proprio a causa del maltempo. Il traghetto per la Sardegna ha dovuto attendere ben sette ore prima di poter salpare. In tarda serata la sala operativa della Capitaneria di porto ha richiesto l’intervento anche del 118, in due distinte occasioni. Attorno alle 22.15 è attraccata la nave Bithia proveniente da Olbia: a bordo un marittimo con problemi respiratori. Attorno alle 23, invece, nonostante le difficili condizioni meteo marine, è riuscita ad attraccare anche la Ong Humanity 1, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a bordo, durante la traversata da Livorno alla Sicilia. Un marittimo di nazionalità inglese, infatti, è rimasto ferito tanto da essere amputato un dito della mano sinistra. A causa delle condizioni meteomarine la motovedetta della Guardia Costiera non avrebbe potuto raggiungere la nave e trasbordare in sicurezza l’uomo, così è stato dato l’ok all’ormeggio in porto. Ad attendere l’uomo in banchina il 118 che lo ha trasferito al San Paolo dove si trova attualmente ricoverato.

Disagi anche nei diversi approdi e porticcioli cittadini, con le barche che sono state messe in sicurezza non senza difficoltà.