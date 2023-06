CERVETERI – «L’iter per la nuova rotatoria sta andando avanti». Il sindaco etrusco rompe gli indugi e torna a parlare della realizzazione della rotonda all’altezza dello svincolo autostradale A12 sulla via Settevene Palo. È un punto assai critico, dove incidenti e tamponamenti avvengono spesso e dove di conseguenza il traffico impazzisce proprio come alcuni giorni fa quando due auto si sono scontrate, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuna delle due persone ferita. «Ci è arrivata già la comunicazione per la Conferenza dei servizi – aggiunge Gubetti – attraverso la quale poi la procedura entrerà nel vivo. A quanto sappiamo dovranno avvenire dei piccoli espropri su lotti agricoli per poter avviare i cantieri ma è davvero questione di poco tempo. Al massimo entro un anno la rotatoria sarà pronta e credo potrà risolvere gran parte dei problemi della viabilità di Cerveteri perché effettivamente il numero degli incidenti è stato elevato nel corso degli anni». Uno dei temi caldi della viabilità cerveterana è proprio l’incrocio tra via Settevene Palo e l’imbocco per la Roma-Civitavecchia. Regione e dirigenti di Autostrade per l’Italia hanno dato l’ok per la costruzione di un nuovo rondò in modo da evitare nuovi guai. «Un progetto fondamentale per il nostro territorio – ricorda il primo cittadino –, un’opera che aspettavamo e oramai non più rimandabile». I sopralluoghi dei tecnici sono previsti già dopo l’estate o forse anche prima. Residenti e comitati di zona continuano intanto a sollecitare chi di competenza affinché si brucino le tappe per ragioni di sicurezza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA