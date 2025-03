CIVITAVECCHIA – Momenti di tensione a Piazza Regina Margherita, nel cuore del mercato cittadino, dove una lite tra due uomini ha generato panico tra i presenti. L’episodio ha scatenato un fuggi fuggi generale, con numerosi anziani spaventati, mentre i due contendenti si affrontavano in modo acceso.

Secondo quanto emerso, la discussione è nata per futili motivi tra un cittadino tunisino e uno egiziano, entrambi impegnati nel commercio nella zona del mercato. La situazione è rapidamente degenerata, attirando l’attenzione di passanti e commercianti, che hanno assistito alla scena con preoccupazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia che è riuscita a riportare la calma e a identificare i due uomini. Dalle verifiche è risultato che il cittadino tunisino era irregolare sul territorio, motivo per cui è stato avviato nei suoi confronti l’iter amministrativo per il possibile allontanamento.

A seguito dell'alterco, è stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza del 118. L’episodio ha scatenato un forte stato di agitazione tra i presenti, in particolare tra gli anziani che affollano il mercato nelle ore di punta. L’accaduto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nell’area del mercato, una zona molto frequentata che necessita di particolare attenzione. I commercianti hanno espresso preoccupazione per l’episodio. Fortunatamente l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse, evitando possibili conseguenze ben peggiori. Non è il primo episodio simile al mercato cittadino.

