MONTALTO - Si è svolta nell’auditorium della scuola Secondaria di Montalto, la cerimonia di consegna degli attestati di certificazione relativi al progetto Cambridge-Pre-A1 Starters for School, conseguiti dagli alunni durante un ciclo di lezioni nell’anno scolastico 2023/2024.

Un progetto che ha interessato 85 studenti delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Montalto, guidati dalla dottoressa Maria Giulia Falzetti.

Alla cerimonia erano presenti l’amministrazione comunale (che ha finanziato il progetto attraverso le iniziative di potenziamento all’interno dell’orario scolastico con la collaborazione di Fondazione solidarietà e cultura), la dirigente scolastica, i docenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Montalto e il personale del Cambridge di Viterbo.

«Il progetto - dichiara l’assessora Annamaria Fabi - è stato fortemente voluto da questa amministrazione per potenziare la conoscenza della lingua inglese negli studenti. Prezioso l’insegnamento di Maria Giulia Falzetti la cui professionalità ha permesso di integrare lo studio della lingua straniera attraverso un metodo innovativo. Ringrazio - conclude Fabi - la dirigente Marianna De Carli per aver sposato l’iniziativa e l’insegnante Falzetti per aver saputo coinvolgere così tanti alunni».

«Questa collaborazione tra l’ente e la scuola - aggiunge la sindaca Emanuela Socciarelli - dimostra come, lavorando insieme, è possibile realizzare iniziative di grande valore per i nostri giovani. Un investimento fondamentale per il loro futuro e per il futuro della nostra città».

Parallelamente al Cambridge Starters ai ragazzi è stato applicato il metodo “Jolly phonics”, adottato nelle scuole anglosassoni per apprende le tecniche di lettura e scrittura in modo autonomo della lingua inglese.

