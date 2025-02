CERVETERI - Si torna a discutere della linea 33 a Palazzo Falcone. Dopo le richieste del Comune etrusco, è stato convocato per lunedì 24 febbraio un nuovo tavolo di confronto. Presente sarà anche Seatour. E proprio alla ditta che si occupa del Tpl nei due comuni, il sindaco Elena Gubetti tornerà a chiedere il ripristino della linea 33 che collegava Valcanneto alla stazione di Palidoro. Linea molto utilizzata da studenti e lavoratori. «Hanno chiesto di partecipare all’incontro anche le sigle sindacali del servizio», spiega Gubetti che ha ribadito come «in queste settimane sono state molte le rimostranze da parte di cittadini e comitati di zona sulla soppressione della linea 33». Sempre Gubetti spiega però come, essendo Ladispoli il comune capofila del servizio Indice puntato, per la decisione presa, verso il Comune capofila del servizio «ogni decisione finale dunque, non può essere la nostra». «Come amministrazione e con il supporto dei nostri uffici – ha però assicurato il primo cittadino – continueremo a fare pressione affinché il nostro territorio e in particolar modo i cittadini di Valcanneto siano rispettati e tutelati».

