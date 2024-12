CIVITAVECCHIA – «Ci fa molto piacere ospitare la presentazione del De.C.O. all’interno della serata conclusiva della nostra iniziativa giunta ormai alla terza edizione».

Lo dichiarano dalla Mad Music Love il presidente Michelangelo Podda, il vicepresidente Jacopo Ceccarelli e il Comitato Antichi Sapori di Civitavecchia.

LA FESTA DEL BISCOTTINO

Dal 13 al 15 dicembre Civitavecchia ospita, infatti, la Festa del Biscottino un evento dedicato alla conservazione della tradizione cittadina. Il 13 dicembre alle 16:30 si terrà la premiazione del concorso letterario presso la Sala Conferenze della Biblioteca, seguita alle 19:00 dalla premiazione del concorso musicale alla Cittadella della Musica. Il 15 dicembre, alle 16:30, gran finale con la tombola e la premiazione del miglior biscottino della città.

LA PRESENTAZIONE

E proprio all’interno di questa iniziativa si inserisce la presentazione del nuovo marchio De.C.O. e del disciplinare di gara di quello che sarà il suo primo prodotto, ovvero proprio il biscottino civitavecchiese. Anche quest’anno decine e decine di persone hanno aderito alle iniziative e concorsi e nel pomeriggio del 15 si terrà la premiazione per il miglior biscottino della città e altre iniziative come la tombola solidale che andrà a favore della Croce rossa italiana.

I PROGETTI FUTURI

Ma la Mad Music love guarda avanti e pensa in grande in vista delle prossime edizioni di un’iniziativa sempre più radicata sul territorio. «La nostra - concludono dall’associazione - è una manifestazione popolare che mira alla conservazione della tradizione cittadina e in questi anni siamo riusciti a coinvolgere scuole, istituzioni e cittadini di ogni età».

