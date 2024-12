LADISPOLI - Quantificati i contributi regionali finalizzati alla fornitura gratuita o parziale dei libri scolastici per l’anno 2023-2024. I beneficiari che hanno indicato correttamente il codice Iban riceveranno il contributo direttamente sul proprio conto corrente. Coloro che non hanno trasmesso il codice Iban o lo stesso risulta errato dovranno recarsi, muniti di documentato di riconoscimento e codice fiscale, presso la Tesoreria comunale – Banca Intesa San Paolo, via Flavia 66, Ladispoli – per quanto loro assegnato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA