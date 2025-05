LADISPOLI – Lezioni di archeologia, visiti guidate nei siti storici della città. Tutto possibile grazie a “Da Alsium A Ladispoli”, il progetto che prevede varie tappe da qui a giugno grazie al Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, in sinergia con il Comune. Un’iniziativa che offrirà a residenti e forestieri l’opportunità di effettuare un percorso formativo e divulgativo, anche attraverso visite guidate nelle aree dei reperti antichi, per conoscere più da vicino il patrimonio storico della città. I corsi si terranno nella biblioteca Peppino Impastato e saranno tenuti da Flavio Enei, archeologo e direttore del Polo Museale di Santa Marinella. In tutto saranno sei gli incontri con l’aggiunta di due visite guidate. I partecipanti potranno esplorare il ricco passato di Ladispoli: dai primi insediamenti preistorici all’epoca etrusca, dalla fondazione della colonia romana di Alsium allo sviluppo del paesaggio delle ville marittime, fino all’età medievale e moderna, con la nascita del Castello di Palo e di Torre Flavia. «Esprimo grande soddisfazione – sostiene Margherita Frappa, assessore alla Cultura - per aver patrocinato il corso di introduzione alla storia e all’archeologia del territorio che ci permette di valorizzare e far conoscere sempre più a fondo il nostro straordinario patrimonio. Questa iniziativa si inserisce in continuità con “A spasso nel tempo con l’Archeobus”, appena concluso e dedicato agli alunni delle classi quinte delle scuole e che ha riscosso un grande successo. Un sentito ringraziamento ai gruppi archeologici Gatc e Gar, per la preziosa collaborazione e l’impegno profuso». Ieri primo appuntamento con “La preistoria e l’epoca etrusca. Insediamenti, necropoli, uso del territorio”. Seconda tappa mercoledì 14 con “La colonizzazione romana: Alsium e la nascita del paesaggio delle ville”. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione. Per informazioni: Gruppo Archeologico del Territorio Cerite oppure il numero 392.3025990.

