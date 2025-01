SANTA MARINELLA – “Ancora una volta, il sindaco Pietro Tidei, dimostra di non saper reggere il confronto politico senza ricorrere a misoginia e sessismo e attacchi personali. L’intervista rilasciata a civonline.it e La Provincia rappresenta l’ennesimo sfogo sessista, questa volta ai danni della senatrice Maria Rosaria Rossi, bersaglio di insinuazioni sulla sua vita privata, ridotta a stereotipi degradanti e superficialità, ignorando deliberatamente il suo percorso politico e professionale”.

A dirlo in una nota stampa sono le consigliere comunali di centrodestra Alina Baciu, Ilaria Fantozzi, Patrizia Befani e Patrizia Ricci: «Come se non bastasse, utilizza espressioni paternalistiche che cercano di mascherare con falsi complimenti un evidente disprezzo per le donne in politica. È chiaro che per Tidei, il merito e le competenze delle donne non contano, ciò che interessa è denigrarle e ridicolizzarle. Ma c’è di più. Il sindaco si permette di giudicare la vita privata altrui con un’arroganza ipocrita che lascia senza parole. Evidentemente, l’unica vita privata che Tidei considera sacra è la sua. Questo atteggiamento non è solo vergognoso, è un insulto all’intelligenza e alla dignità di tutte le donne, che ancora oggi devono combattere per vedersi riconosciute come professioniste e non come oggetti di scherno. Le donne in politica sono costantemente sotto attacco, ma non faremo un passo indietro. Tidei, invece di nascondersi dietro insulti e invettive, dimostri di avere le capacità per sostenere un confronto politico serio, basato sulle idee e non sul gossip. Ma forse è proprio questo il punto, il Sindaco non ha nulla da offrire, se non sessismo e arroganza. Il nostro messaggio è chiaro: basta misoginia, basta sessismo, basta attacchi personali. Non accetteremo più che figure istituzionali come Pietro Tidei usino il loro ruolo per perpetuare discriminazioni e offese. Le donne non sono bersagli facili né oggetti su cui riversare frustrazioni. Il sindaco Tidei si misuri sulla politica, se ne è capace».

