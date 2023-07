CIVITAVECCHIA – Inizia a scaldarsi l’estate e per domani e domenica sono previste, a Civitavecchia, due giornate di allerta di livello 1, di colore giallo.

I sistemi di allarme degli effetti del calore HHWW sono città-specifici e, utilizzando le previsioni metereologiche per ogni città, sono in grado di prevedere fino a 72 ore di anticipo il verificarsi di condizioni ambientali a rischio per la salute e l’impatto sulla mortalità. Tale tecnologia monitora 27 città, tra cui i 5 capoluoghi di provincia del Lazio insieme a Civitavecchia.

Sono 4 i livelli di rischio crescente: livello 0, le condizioni meteorologiche non sono a rischio per la salute della popolazione; livello 1, le condizioni meteorologiche precedono il livello 2 con la conseguente preallerta dei servizi sanitari e sociali; livello 2, le temperature elevate e le condizioni meteorologiche possono avere degli effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili con l’allerta dei servizi sanitari e sociali; livello 3, l’ondata di calore ha un elevato rischio e persiste da almeno tre giorni, con l’immediata allerta dei servizi sanitari e sociali. Il bollettino viene emesso tutti i giorni ed è consultabile sul sito del Ministero della Salute e del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale (www.deplazio.net), tramite l’applicazione "Caldo e Salute” disponibile per i dispositivi Android.

Per questo finesettimana, quindi, sono previste temperature tra i 27 gradi (alle 8 del mattino) e i 32 gradi (alle 14), con una temperatura percepita che arriva a 35°.